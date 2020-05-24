В США спортсменам будет разрешён въезд в страну

Иностранным спортсменам профессиональных спортивных лиг будет разрешено вернуться в США после того, как исполняющий обязанности министра национальной безопасности Чед Вольф подписал распоряжение на разрешение их въезда в страну во время пандемии коронавируса. Об этом информирует CNN.
«Профессиональные спортивные мероприятия приносят столь необходимые экономические выгоды, но, что не менее важно, они обеспечивают гордость сообщества и национальное единство», — говорится в заявлении Вольфа, опубликованном CNN. В сегодняшних условиях американцам нужен спорт. Пришло время восстановить экономику и вернуть наших профессиональных спортсменов к работе».
В заявлении также сказано, что департамент национальной безопасности будет сотрудничать с лигами для определения конкретных спортсменов, основного персонала, руководства команд на которых распространяется этот приказ.
Данный приказ получил распространение на такие лиги, как НБА, НХЛ, MLB, ассоциации гольфа и тенниса.
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