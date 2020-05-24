В России за сутки коронавирусом заразилось 8599 человек, отмечено 153 летальных исхода

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 8599 человек, сообщает сайт "Стопкоронавирус.рф". В настоящий момент общее число заболевших составляет 344 481 человек, из которых выздоровело 113 299. Зафиксировано ещё 139 летальных исходов. За всё время скончалось 3451 человек.



Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:



Москва — 2516

Московская область — 862

Санкт-Петербург — 384

Нижегородская область — 221

Ростовская область — 152

Красноярский край — 146

Калужская область — 123

Самарская область — 121

Иркутская область — 120

Республика Дагестан — 113

Брянская область — 111

Ярославская область — 107

Ханты-Мансийский АО — 102

Республика Саха (Якутия) — 99

Волгоградская область — 98

Тульская область — 97

Пензенская область — 97

Саратовская область — 97

Ульяновская область — 97

Архангельская область — 95

Чувашская Республика — 95

Краснодарский край — 92

Республика Татарстан — 90

Свердловская область — 90

Рязанская область — 88

Курская область — 85

Белгородская область — 82

Республика Башкортостан — 81

Новосибирская область — 81

Кабардино-Балкария — 80

Ставропольский край — 77

Тамбовская область — 75

Алтайский край — 71

Орловская область — 68

Кировская область — 68

Смоленская область — 67

Липецкая область — 65

Республика Северная Осетия — 62

Челябинская область — 62

Ивановская область — 61

Хабаровский край — 61

Новгородская область — 60

Омская область — 60

Владимирская область — 59

Ленинградская область — 57

Республика Тыва — 52

Приморский край — 51

Астраханская область — 50

Республика Адыгея — 49

Тюменская область — 45

Воронежская область — 44

Республика Ингушетия — 44

Калининградская область — 43

Пермский край — 43

Оренбургская область — 42

Республика Марий Эл — 41

Вологодская область — 40

Тверская область — 37

Мурманская область — 32

Республика Мордовия — 32

Камчатский край — 32

Забайкальский край — 31

Ямало-Ненецкий АО — 29

Томская область — 28

Карачаево-Черкесия — 25

Республика Коми — 24

Чеченская Республика — 24

Псковская область — 23

Республика Калмыкия — 23

Республика Бурятия — 19

Удмуртская Республика — 18

Республика Карелия — 16

Кемеровская область — 15

Амурская область — 15

Республика Хакасия — 11

Костромская область — 7

Магаданская область — 5

Республика Алтай — 3

Еврейская АО — 3

Курганская область — 2

Сахалинская область — 2

Республика Крым — 2

Чукотский АО — 1

г. Севастополь — 1.