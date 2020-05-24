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Олимпийская чемпионка по горным лыжам Анна Файт завершила карьеру

Олимпийская чемпионка по горным лыжам Анна Файт завершила карьеру
Другие / Лыжный спорт 0

Австрийская горнолыжница Анна Файт приняла решение завершить профессиональные выступления в возрасте 30 лет. Об этом спортсменка написала на своей странице в "Инстаграме".

«Готова к следующей главе жизни. Сердце и голова говорят, что пришло время сделать что-то новое. И вот я решила уйти из спорта.

Лыжи — это вся моя жизнь. Они сделали меня такой, кем сегодня являюсь. Сейчас с нетерпением жду, что же приготовит мне будущее», — написала Файт.

Австрийка является олимпийской чемпионкой 2014 года в супергиганте, трехкратной чемпионкой мира, двукратной обладательницей Кубка мира в общем зачёте (сезоны-2013/2014, 2014/2015). В сезоне-2019/2020 её лучшим результатом на этапах Кубка мира было седьмое место.

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