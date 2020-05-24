Кудрявцева: мой стиль? Я всё время беременная, поэтому в основном это объёмные футболки

Серебряная медалистка Олимпийских игр—2016 в Рио-де-Жанейро, 13-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике россиянка Яна Кудрявцева рассказала, какой стиль одежды предпочитает.
«Любимый стиль одежды — шорты, футболка, джинсы. Я всё время беременная, поэтому, в основном, мой стиль — футболки объемные», — заявила Кудрявцева во время совместного «инстаграм»-лайва с Александрой Солдатовой.
Также Яна рассказала забавный случай с соревнований по художественной гимнастике в Сан-Паулу (Бразилия).
«На соревнованиях в Сан-Паулу нас всех расселили по одному. Я боялась спать одна, а Саша Солдатова приходила ко мне спать со всеми своими игрушками: с лисёнком, Стичем», — сказала спортсменка.
В настоящее время Кудрявцева ждёт второго ребёнка от своего мужа, хоккеиста «Салавата Юлаева» Дмитрия Кугрышёва. Первенец в молодой семье родился менее года назад.
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