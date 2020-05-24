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Нагорный: невзирая на перенос Олимпиады, у меня есть возможность показать свой максимум

Нагорный: невзирая на перенос Олимпиады, у меня есть возможность показать свой максимум
Другие / Прочие виды спорта 0

Российский гимнаст Никита Нагорный не считает, что перенос Олимпийских игр в Токио на 2021 год существенно скажется на его результате.

«Когда услышали о переносе Олимпийских игр, был стресс. Мы готовились физически и морально к этим соревнованиям, надеялись, что они будут в этом году. С другой стороны, мы ничего не можем с этим сделать, остаётся только подстроиться и готовиться. Но мне ещё не 30 лет, есть ещё возможность показать свой максимум.

В плане ОФП я стал намного эффективнее тренироваться в обычном зале. Любой снаряд в зале заменяет физическую нагрузку, а ОФП не заменит элементов. С другой стороны, думаю, что базовая подготовка тоже важна. Вернувшись в зал, мне понадобится два-три месяца, чтобы вернуться в форму. За месяц смогу восстановить былую форму", — цитирует Нагорного ТАСС.

23-летний гимнаст — вице-чемпион Олимпиады, трёхкратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы.

Во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса большинство спортсменов тренируются в домашних условиях и участвуют в различных челленджах. В середине мая Нагорный, являющийся активным пользователем соцсетей, исполнил двойное сальто прямо у себя в комнате.

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