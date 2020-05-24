Дубов три раза подряд обыграл Карякина в быстрые шахматы на онлайн-турнире

На онлайн-турнире по быстрым шахматам Lindores Abbey Rapid Challenge завершились первые четвертьфинальные матчи ещё в двух парах.

По регламенту, каждая встреча состоит из четырёх партий. И если накануне для выявления победителей в парах Хикару Накамура – Левон Аронян, Юй Янъи – Дин Лижень потребовалась решающая партия («армагеддон»), то россиянин Даниил Дубов и норвежец Магнус Карлсен победили соперников досрочно, за три партии.

Дубов трижды обыграл соотечественника, Сергея Карякина, а Карлсен со счётом 2,5:0,5 взял верх над американцем Уэсли Со. Вторые четвертьфинальные матчи в этих парах пройдут 26 мая.

А завтра, 25 мая, состоятся ответные встречи в двух других парах: проигравший в первом матче армянин Аронян встретится с американцем Накамурой, китаец Юй Янъи постарается во второй раз обыграть соотечественника, Дин Лижэня. В случае равного счета третьи матчи запланированы на 27 мая.