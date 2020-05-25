Конькобежка Сохрякова показала фото в красном купальнике
Российская конькобежка Елена Сохрякова опубликовала в своём «инстаграме» фотографии, на которых она запечатлена в красном купальнике.
Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.
Напомним, Сохрякова приобрела широкую известность после того, как вместе с другой российской конькобежкой, Анной Черновой, застряла на индонезийском острове Бали. Спортсменки на протяжении некоторого времени не могли покинуть остров из-за отсутствия подходящих авиарейсов, но в конце концов всё же вылетели из Индонезии и вернулись на родину.
Ранее Сохрякова показала фото, на котором можно посмотреть, как она выглядит в откровенном бикини.
Также посмотрите видео, как красавица из MMA показала трюк в откровенном бикини.
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