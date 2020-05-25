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43-летнего бегуна Вадима Улижова дисквалифицировали на 4 года

43-летнего бегуна Вадима Улижова дисквалифицировали на 4 года
Другие / Лёгкая атлетика 0

Российский легкоатлет Вадим Улижов получил четырёхлетнюю дисквалификацию. Об этом сообщает пресс-служба ВФЛА. Отсчёт дисквалификации 43-летнего Улижова ведётся с 4 февраля 2020 года. Аннулированию подлежат результаты спортсмена, показанные с 7 января 2020 года.

Сообщается, что Улижов нарушил пункт правил 2.1 Общероссийских антидопинговых правил, в котором говорится: «Наличие запрещённой субстанции, или её метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена. 2.1.1. Персональной обязанностью каждого спортсмена является недопущение попадания запрещённой субстанции в свой организм. Спортсмены несут ответственность за любую запрещённую субстанцию, или её метаболиты, или маркеры, обнаруженные во взятых у них пробах. Соответственно нет необходимости доказывать факт намерения, вины, небрежности или осознанного использования спортсменом при установлении нарушения в соответствии с пунктом 2.1».

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