«Я тут полежу немножко?» Гимнастка Селезнёва опубликовала новое фото
Российская гимнастка Екатерина Селезнёва опубликовала новую фотографию на своей странице в «Инстаграме».
«Я тут полежу немножко?» — подписала снимок Селезнёва.
Посмотреть фотографию можно на странице Екатерины Селезнёвой в «Инстаграме».
25-летняя Селезнёва завоевала на прошлогоднем чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку (Азербайджан) две золотые (в упражнениях с обручем и в командных упражнениях) и одну бронзовую (в упражнениях с лентой) медали. Помимо этого, в прошлом году спортсменка завоевала четыре золотые медали на летней Универсиаде в Неаполе.
Екатерина Селезнёва является заслуженным мастером спорта, многократной чемпионкой России, двукратной обладательницей Кубка мира.
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