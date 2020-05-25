«Я тут полежу немножко?» Гимнастка Селезнёва опубликовала новое фото

Российская гимнастка Екатерина Селезнёва опубликовала новую фотографию на своей странице в «Инстаграме».

«Я тут полежу немножко?» — подписала снимок Селезнёва.

Посмотреть фотографию можно на странице Екатерины Селезнёвой в «Инстаграме».

25-летняя Селезнёва завоевала на прошлогоднем чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку (Азербайджан) две золотые (в упражнениях с обручем и в командных упражнениях) и одну бронзовую (в упражнениях с лентой) медали. Помимо этого, в прошлом году спортсменка завоевала четыре золотые медали на летней Универсиаде в Неаполе.

Екатерина Селезнёва является заслуженным мастером спорта, многократной чемпионкой России, двукратной обладательницей Кубка мира.