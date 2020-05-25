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Лэнс Армстронг ответил на вопрос, был ли допинг причиной рака

Лэнс Армстронг ответил на вопрос, был ли допинг причиной рака
Другие / Велоспорт 0

Знаменитый американский велогонщик Лэнс Армстронг ответил на вопрос, можно ли объяснить применением допинга то, что у него обнаружили рак. По его словам, нельзя исключать, что в то время он принимал гормон роста.

Напомним, в 1996 году у Армстронга диагностировали рак яичек. Спортсмену удалось справиться с болезнью.

«Не знаю ответа на этот вопрос. Я не хочу говорить «нет» — не думаю, что это правильно. Не знаю, да или нет. Но я не стал бы этого отрицать.

Скажу вот что: единственный раз, когда я принимал гормон роста, — сезон-1996. Если нужно, чтобы выросло что-то хорошее, оно вырастет. Но разве не так, что если есть нечто плохое, то оно тоже вырастет?» — приводит его слова Yahoo Sports.

Армстронг семь раз подряд выиграл самую престижную веломногодневку «Тур де Франс»: с 1999 по 2005 год. Несколько лет назад он признался в употреблении допинга, и его лишили всех титулов, завоёванных не ранее 1998 года.

Лэнс Армстронг признался, что впервые принял допинг в 21 год
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