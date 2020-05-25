«Разноцветное настроение». Дарья Клишина опубликовала новое фото
Российская легкоатлетка Дарья Клишина, выступающая в прыжках в длину, опубликовала новую фотографию на своей странице в «Инстаграме».
«Разноцветное настроение. Всем хорошей плодотворной недели!» — подписала снимок Клишина.
Посмотреть фотографию можно на странице Дарьи Клишиной в «Инстаграме».
29-летняя Клишина — серебряный призёр чемпионата мира 2017 года, двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013), призёр чемпионата Европы 2014 года, чемпионка мира среди спортсменов до 17 лет 2007 года, чемпионка Европы среди юниоров 2009 года, чемпионка Европы среди молодёжи 2011 года.
В настоящее время Клишина, как и большинство других спортсменов, пребывает на самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
Дарья Клишина похвасталась фото в откровенном купальнике
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