Гимнастка Солдатова сделала шпагат, вися на турнике вверх ногами. Видео

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике 21-летняя россиянка Александра Солдатова выложила в своём «инстаграме» видео, в котором показано, как она делает шпагат, вися на турнике вверх ногами.

«Я не сумасшедший, просто моя реальность отличается от твоей», — подписала она видео.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

В настоящее время Солдатова, как и большинство других спортсменов, пребывает на карантине, введение которого было вызвано угрозой распространения коронавирусной инфекции. Напомним, из-за этого с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан, хотя режим нерабочих дней в России окончен 12 мая. Также по этой причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.