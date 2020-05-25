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Гимнастка Солдатова сделала шпагат, вися на турнике вверх ногами. Видео

Гимнастка Солдатова сделала шпагат, вися на турник
Гимнастка Солдатова сделала шпагат, вися на турнике вверх ногами. Видео
Другие / Прочие виды спорта 0

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике 21-летняя россиянка Александра Солдатова выложила в своём «инстаграме» видео, в котором показано, как она делает шпагат, вися на турнике вверх ногами.

«Я не сумасшедший, просто моя реальность отличается от твоей», — подписала она видео.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

В настоящее время Солдатова, как и большинство других спортсменов, пребывает на карантине, введение которого было вызвано угрозой распространения коронавирусной инфекции. Напомним, из-за этого с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан, хотя режим нерабочих дней в России окончен 12 мая. Также по этой причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.

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