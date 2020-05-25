Резцова: Вяльбе очень хорошо поставила на место Губерниева, я её зауважала

Анфиса Резцова, которая выигрывала Олимпийские игры как в лыжных гонках, так и в биатлоне, рассказала, за что уважает главу ФЛГР, трёхкратную олимпийскую чемпионку Елену Вяльбе.

«У Елены Валерьевны, когда началась её деятельность на посту главы федерации, сначала тоже не всё выходило гладко — не находила взаимопонимания с тренерами, какая-то неразбериха в команде была. Но к прошлой Олимпиаде она поменяла своё направление, не лезла в тренировочный процесс, не мешала тренерам… И четко контролировала, чтобы сохранялся порядок в команде. Я очень зауважала её, после того как она за каждого спортсмена билась на суде в Лозанне, чтобы на них ни грязи, ничего не лилось. И они на Олимпиаде-2018 доказали. Пусть у них там золота особо не было, но они набрали в копилку и серебра, и бронзы, выступили достойно благодаря тому, что Лена всех их отстояла и сплотила.

Объединить биатлон с лыжами и Вяльбе отдать, чтоб всех построила? Лена Вяльбе не очень располагает к биатлону. Ещё когда я в Подмосковье была президентом, мы с ней общались. Я говорю: «Лена, давай, мы какой-то центр лыжно-биатлонный здесь построим». Она говорит: «Вы, биатлонисты, давайте в сторону, давайте мы по разным направлениям…» Поэтому Лена как-то сама по себе. А с другой стороны, я её понимаю. Она личность, у неё есть свой любимый вид спорта, за который она бьётся, и не надо ей мешать. И она очень хорошо поставила на место Губерниева, я её ещё больше зауважала. Потому что не надо лезть никуда, у неё своя сплочённая команда, свои и проблемы, и нюансы, и решения, и результаты свои. Не лезь. Потому что Дима много куда лезет, куда надо и куда не надо. Этого нельзя допускать. Елена Валерьевна правильно не допускает его к команде. Поэтому я думаю, что пока она руководит лыжным, она никогда не пойдёт соединяться с биатлоном. И, как бы ни говорили, что давайте лыжников сюда, в биатлон, она их не отдаст. Ведь не факт, что лыжники придут и всех победят в биатлоне», — приводит слова Резцовой «КП».