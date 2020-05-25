Гимнасты и фигуристы прошли тестирование на коронавирус перед началом сборов на базах

Сегодня, 25 мая, министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин провёл рабочее совещание с руководителями общероссийских спортивных федераций, сообщает пресс-служба Минспорта.

Министр проинформировал участников совещания о порядке возобновления централизованных тренировочных мероприятий спортивных сборных команд на федеральных базах Минспорта России. И, в частности, об обязательном прохождении спортсменами до начала тренировок тестирования на наличие коронавирусной инфекции и углублённого медицинского обследования (УМО).

Напомним, уже с сегодняшнего дня начали работу подмосковные тренировочные центр «Новогорск» и «Озеро Круглое». В июне начнут работу федеральные базы в Сочи, Кисловодске, Алуште и Алексине.

Сборные команды России будут заезжать на федеральные базы поэтапно малыми группами. Заезд и проживание организованы таким образом, чтобы спортсмены, тренеры и специалисты из разных команд не пересекались друг с другом. Размещение будет реализовано в соответствии со строгим соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора и необходимыми мерами безопасности.

Персонал не будет покидать пределы спортивной базы, будет организован вахтовый режим работы. Перед началом работы каждый сотрудник также будет протестирован на коронавирус.

Отмечается, что сегодня тестирование на наличие коронавирусной инфекции прошли спортсмены сборных команд России по художественной гимнастике, фигурному катанию на коньках и спортивной гимнастике.