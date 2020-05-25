Губерниев — о словах Резцовой: очередная порция «Смехопанорамы»!

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова Анфисы Резцовой, которая заявила, что зауважала президента ФЛГР Елену Вяльбе за то, что та «поставила на место Губерниева». Вяльбе неоднократно говорила, что лыжным гонкам такой выходящий за рамки комментатор не нужен.

«О, очередная порция «Смехопанорамы»! Кто бы объяснил этим сектантам, что на всех лыжных турнирах, где я был начиная с 2002 года, имел полным доступ к команде! Полный доступ был и на чемпионате мира—2019 в Австрии, и будет в Германии следующей зимой. Умные лыжники понимают, что это нужно не мне, а спортсменам и болельщикам! А всё остальное время я на биатлоне… И когда я на биатлоне, конечно, меня не допускают к лыжной команде...» — написал Губерниев в своём канале в «Телеграме».