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Олимпийская чемпионка назвала 10 заповедей начинающей гимнастки

Олимпийская чемпионка назвала 10 заповедей начинающей гимнастки
Другие / Прочие виды спорта 0

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике в многоборье групп Вера Бирюкова назвала 10 заповедей начинающих гимнасток.

«10 заповедей для начинающих гимнасток. (На всякий случай ставлю смайл).

1. Я есть Тренер твой, и нет других Тренеров у тебя, кроме меня. Иди, тренируй дух и тело своё.

2. Я тебя породила в гимнастке, я тебе и Монтессори.

3. Не обманывай Тренера своего, смухлевала ты, ибо глаза мои да видят ещё.

4. Не убий саму себя в глазах судей наших почитаемых да не позорь своего Тренера, потому как Тренер твой есть Тренер твой.

5. Не укради время Тренера своего, ибо Тренер твой человек и ничто человеческое ему не чуждо.

6. Не завидуй победившей гимнастке, ибо у нас есть большее — вера в себя.

7. Не поминай имени Тренера своего всуе, ибо Тренер твой слышит везде, где есть ты и где нет тебя.

8. Не прелюбодействуй! Хотя бы до восемнадцати. Ибо не видать нам побед с тобой.

9. Не сотвори себе кумира, расти и тянись за сильными без фанатизма.

10. Шесть дней работай, а седьмой посвяти семье своей, ибо семья твоя — поддержка и опора твоя. Аминь», — написала Бирюкова на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Веры Бирюковой в «инстаграме».

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