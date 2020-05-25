Олимпийская чемпионка назвала 10 заповедей начинающей гимнастки

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике в многоборье групп Вера Бирюкова назвала 10 заповедей начинающих гимнасток.
«10 заповедей для начинающих гимнасток. (На всякий случай ставлю смайл).
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1. Я есть Тренер твой, и нет других Тренеров у тебя, кроме меня. Иди, тренируй дух и тело своё.
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2. Я тебя породила в гимнастке, я тебе и Монтессори.
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3. Не обманывай Тренера своего, смухлевала ты, ибо глаза мои да видят ещё.
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4. Не убий саму себя в глазах судей наших почитаемых да не позорь своего Тренера, потому как Тренер твой есть Тренер твой.
5. Не укради время Тренера своего, ибо Тренер твой человек и ничто человеческое ему не чуждо.
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6. Не завидуй победившей гимнастке, ибо у нас есть большее — вера в себя.
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7. Не поминай имени Тренера своего всуе, ибо Тренер твой слышит везде, где есть ты и где нет тебя.
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8. Не прелюбодействуй! Хотя бы до восемнадцати. Ибо не видать нам побед с тобой.
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9. Не сотвори себе кумира, расти и тянись за сильными без фанатизма.
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10. Шесть дней работай, а седьмой посвяти семье своей, ибо семья твоя — поддержка и опора твоя. Аминь», — написала Бирюкова на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Веры Бирюковой в «инстаграме».
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