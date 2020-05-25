Мария Ласицкене: допинг не имеет национальности, надо бороться с ним по всему миру

Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту российская легкоатлетка Мария Ласицкене рассказала, как ей удаётся концентрироваться на занятиях спортом на фоне допинговых скандалов в отечественной лёгкой атлетике.

«У меня получается отключаться от этого всего. Я тренируюсь, выступаю, говорю о проблемах нашего спорта, но при этом живу и обычной жизнью, где не обсуждаю все эти темы. Да, сложности в нашей легкой атлетике существуют, и важно, чтобы новое поколение спортсменов выросло с чёткой позицией, что нечестные методы ничего им не принесут, а вот потерять они могут всё. Я понимаю, что идеальный мир невозможен, так что всегда найдутся те, кто с этим несогласен. Но такие люди есть не только в России. Допинг не имеет национальности, так что надо бороться с ним по всему миру», — приводит слова Ласицкене журнал GQ.