Мария Ласицкене ответила на вопрос о возможной смене гражданства

Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту российская легкоатлетка Мария Ласицкене рассказала о подготовке к Олимпийским играм в ситуации, когда ещё не решён вопрос, выступят ли на них российские легкоатлеты.

«С российскими легкоатлетами ничего не понятно уже пять лет (смеётся). Наверное, я поверю в то, что выступлю на Олимпиаде, только выходя на квалификацию Игр. Поэтому моя задача продолжать тренироваться и не забивать голову плохими мыслями. Я буду до конца отстаивать своё право выступить в Токио. Повторения Рио совершенно не хочется. Я люблю то, чем занимаюсь, так что дискомфорта не испытываю. И у меня не бывает подобных мыслей, продолжать карьеру или завершать её.

Сменить гражданство, чтобы добиться успеха в профессии, которой посвятила жизнь? Карьера однажды закончится, а жизнь продолжится. Я понимаю всю важность карьеры и самореализации, но мне не хочется ради всего этого менять гражданство. Я российская легкоатлетка, которая имеет право выступать на любых соревнованиях, и я хочу продолжать делать это именно так, а не иначе», — приводит слова Ласицкене журнал GQ.