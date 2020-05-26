Гимнаст Далалоян рассказал об апрельской ситуации с коронавирусом на базе в Новогорске

Гимнаст Артур Далалоян вспомнил ситуацию на базе в Новогорске, где в апреле было выявлено два случая заражения коронавирусом. Заразились главный тренер сборной России по спортивной гимнастике 77-летний Андрей Родионенко и гимнаст Сергей Найдин.
«Изначально всё было достаточно мягко. Первые три дня мы ждали результаты теста на коронавирус, ходили тренироваться в легкоатлетический комплекс. В отеле, где мы жили, питались вместе с синхронистками, „художницами“. Затем нашли два положительных теста у нас — непонятно вообще, откуда они взялись, но вообще ещё же заболели люди из персонала базы.
Имена не назвали, сказали только, что их увозят в больницу. Тех, у кого не нашли ничего, попросили собраться внизу с вещами, мы поужинали в своём отеле и переселились в корпус для зимних видов. Предполагалось, что нас закроют на две недели без тренировок, распределят на группы по пять человек, и вот этими пятёрками мы должны были ходить питаться, гулять не дальше 50 метров от отеля. Нас переселили, но проходит буквально несколько часов — нас опять обзванивают доктора и говорят, что завтра всех отпускают по домам и у нас просто будет 14-дневный карантин, так как мы контактировали с заболевшими.
В итоге убедили директора базы, собрали вещи и вечером поехали домой. Перед этим сбором я отправил жену с детьми к родителям в другой город. И это хорошо, потому что я на самом деле немного даже испугался», — приводит слова Далалояна ТАСС.
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