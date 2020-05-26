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Синхронистка Шишкина рассказала о поворотном моменте в своей карьере

Синхронистка Шишкина рассказала о поворотном моменте в своей карьере
Другие / Водные виды спорта 0

Двукратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала о поворотном моменте в своей карьере.

«Поворотной историей в моей спортивной карьере стал тот момент, когда я не попала в юниорскую сборную. После юниоров спортсмены могут претендовать на отбор в национальную команду, а так как я не попала, то всерьёз задумалась о том, чтобы уйти из спорта. Мне было 17 лет.

Мой личный тренер, Наталия Чижова, уговорила меня остаться. В тот момент она нашла очень правильные слова, убедила, что жизнь ещё может круто измениться и не стоит рубить с плеча.

Я стала тренироваться с 8 утра до 12, а потом бежала на полдня в турагентство, где работала менеджером по работе с клиентами. И тут произошёл тот самый поворотный момент.

Из команды юниоров, которые только вернулись с Кубка Европы, ушла одна спортсменка. Впереди был намечен важный международный турнир, на котором бывшие юниоры должны были выступить и представить Россию уже на взрослом уровне.

Я встала в состав группы. На международном турнире World Trophy мы заняли 3-е место среди взрослых сборных команд, которые совсем недавно вернулись с ОИ в Пекине. С нами на этот турнир ездила главный тренер сборной России, Татьяна Покровская, поэтому это были не просто соревнования, но и просмотр перед главным тренером страны.

После соревнований был устроен отбор в сборную команду. Спортсменок оценивала сама Татьяна Николаевна. Из 25 человек я заняла 5-е место и стала членом сборной России», — написала Шишкина в своём «инстаграме».

Посмотреть фото можно в "инстаграме" Аллы Шишкиной.

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