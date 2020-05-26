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«Ра-а-ай...» Конькобежка Сохрякова показала новое фото в купальнике

«Ра-а-ай...» Конькобежка Сохрякова показала новое
«Ра-а-ай...» Конькобежка Сохрякова показала новое фото в купальнике
Другие / Конькобежный спорт 0

Российская конькобежка Елена Сохрякова опубликовала в своём «инстаграме» фотографию, на которой она запечатлена в красном купальнике.

«Ра-а-ай...» — подписала спортсменка фотографию.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Сохряковой.

Напомним, Сохрякова приобрела широкую известность после того, как вместе с другой российской конькобежкой, Анной Черновой, застряла на индонезийском острове Бали. Спортсменки на протяжении некоторого времени не могли покинуть остров из-за отсутствия подходящих авиарейсов, но в конце концов всё же вылетели из Индонезии и вернулись на родину.

Ранее Сохрякова показала фото, на котором можно посмотреть, как она выглядит в откровенном бикини.

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