Гимнастка Спиридонова показала фото в образе Микки Мауса

Российская гимнастка Дарья Спиридонова опубликовала в своём «инстаграме» новое фото. Спортсменка выложила снимок, на котором можно посмотреть, как она выглядит в образе Микки Мауса, своего любимого героя.
«Маусы, доброе утро. Все вы знаете, что я фанат Микки Маусов. Уже очень много лет у меня большая коллекция мягких игрушек. И теперь я загорелась коллекционировать кое-что ещё, чуть позже вам расскажу и надеюсь, что покажу. Есть догадки?
Может, кто-то из вас тоже что-то коллекционирует? Расскажете?» — подписала она фото.
Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «инстаграме» Спиридоновой.
21-летняя Спиридонова является серебряным призёром Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в командном многоборье. Также она становилась чемпионкой мира, двукратным бронзовым призёром чемпионата мира, двукратной чемпионкой Европы, серебряным призёром чемпионата Европы и двукратным бронзовым призёром континентального первенства.
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