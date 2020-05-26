Чемпионат по футбольному фристайлу Red Bull Street Style 2020 пройдёт онлайн

В этом году официальный мировой чемпионат Red Bull Street Style пройдёт полностью в онлайн-формате. Принять участие может каждый, подав заявку с видеозаписью своего выступления. Жюри рассмотрит заявки всех спортсменов — именитых чемпионов и новичков, рвущихся в бой. Лучшие из них зажгут в финале чемпионата, который пройдёт в онлайн-формате и будет транслироваться на весь мир. Приём заявок открыт до 21 июня 2020 года.

Футбольный фристайл — это сногсшибательное искусство, суть которого заключается в выполнении трюков с футбольным мячом. Из-за мировой ситуации с пандемией популярность фристайла только выросла — этим видом спорта можно заниматься одному, где угодно и когда угодно. «Этот онлайн-сезон чемпионата Red Bull Street Style пришелся как нельзя кстати, и он уникален: никогда ранее не проводилось соревнований по футбольному фристайлу такого масштаба в формате онлайн, который доступен каждому, — рассказывает Стив Элиас, президент Всемирной ассоциации фристайл-футбола (WFFA). — Мы увидим всех мировых звёзд, а также новые лица спортсменов, которые ранее не могли принять участие в соревновании. Это удивительно».

Соревнование пройдёт в пять этапов. Первый этап стартовал с момента начала приёма заявок — 18 мая 2020 года. Требования к участию в отборочном туре просты: продолжительность всего видео должна быть не более 45 секунд, а части, содержащей элементы фристайла, — не более 30 секунд. Видеоролик должен быть в горизонтальном (альбомном) формате и не должен быть отредактирован. В видео не должно быть музыки. К участию допускаются спортсмены старше 16 лет.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

Во время дальнейших этапов участники пройдут через ряд испытаний, которые позволят жюри оценить их музыкальность, чистоту исполнения трюков и оригинальность.

В заключительный 5-й этап выйдут 16 мужчин и 8 женщин, и они будут соревноваться друг с другом на международном финале чемпионата, который пройдёт в онлайн-формате и будет транслироваться на весь мир.

Задача чемпионата Red Bull Street Style, который впервые состоялся в 2008 году, — определить лучшего спортсмена по футбольному фристайлу в мире. Этот вид спорта сочетает в себе оригинальность исполнения с неординарными навыками участников. Самый оригинальный, техничный и стильный игрок каждого пола получает корону международного чемпионата Red Bull Street Style. В разные годы членами жюри чемпионата были такие легенды футбола, как Роберто Карлос, Гари Невилл, Фабио Каннаваро, Эдгар Давидс, Луиш «Нани» Алмейда и Павел Пардо.

Больше информации о порядке приёма заявок и сроках — на сайте мероприятия.