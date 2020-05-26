В сборной Норвегии ввели строгие правила борьбы с пандемией. Они превосходят меры властей

В сборной Норвегии по лыжным гонкам вводятся жёсткие правила, направленные на борьбу с распространением коронавируса, сообщает SVT.

Более того, эти правила даже более строгие, чем меры, которые вводит норвежское правительство. В частности, спортсменам необходимо соблюдать социальную дистанцию в два метра. Требования властей для обычных граждан — социальная дистанция в 1 метр.

Кроме того лыжникам разрешатся проводить тренировки в группах до пяти человек. Власти ввели менее строгие правила — ограничения не позволяют собираться более чем 20 людям.

Минувший сезон в лыжных гонках был завершён досрочно из-за пандемии. Так, организаторы не стали проводить заключительные этапы, которые должны были состояться в США и Канаде.