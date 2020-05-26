Бронзовый призёр ОИ-2014 Илья Черноусов сменил спортивное гражданство на швейцарское
Российский лыжник Илья Черноусов сменил спортивное гражданство, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной федерации лыжного спорта (FIS). Теперь лыжник будет выступать за сборную Швейцарии.
33-летний россиянин подал заявку на переход в другую сборную, который в итоге одобрила FIS. При этом за сборную России Черноусов не выступал с 2016 года.
На Олимпийских играх 2014 года в Сочи Черноусов занял третье место в марафоне. Тогда россиянин уступил лишь соотечественникам — Александру Легкову, завоевавшему золото, и Максиму Вылегжанину, ставшему серебряным призёром.
Черноусова со Швейцарией связывает супруга Селина Гаспарин. Швейцарская лыжница на Олимпиаде в Сочи завоевала серебряную медаль. У Гаспарин и Черноусова — две дочери.
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