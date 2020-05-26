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Чемпион мира по плаванию Чупков: на самоизоляции научился готовить, отец был поваром

Чемпион мира по плаванию Чупков: на самоизоляции научился готовить, отец был поваром
Другие / Водные виды спорта 0

Двукратный чемпион мира по плаванию россиянин Антон Чупков рассказал, как проводит время на самоизоляции. Спортсмен признался, что, находясь дома, полюбил готовить.

«Как складывается день? Всё просто: подъём, завтрак, тренировка, обед, иногда — дневной сон, ужин. И так примерно каждый день. Стараюсь жить в привычном ритме. Не было такого, чтобы спал, например, до обеда. Всегда просыпаюсь не позже 9 утра.

Чему научился во время самоизоляции? Готовить. Причём это было абсолютно осознанно. Отец был поваром. Можно сказать, гены. Много чего научился готовить. Паста карбонара неплохо получилась. Есть хороший гриль, который до этого просто так простаивал. А недавно попробовал приготовить вкусные стейки. Вроде получилось.

Рецепты смотрю в Интернете. Иногда мама помогает — у неё всё-таки больше опыта», — цитирует Чупкова Sport24.

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