Губерниев отреагировал на переход призёра ОИ-2014 Черноусова в сборную Швейцарии
Российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на переход лыжника Ильи Черноусова в сборную Швейцарии. Сегодня, 26 мая, стало известно, что Черноусов сменил спортивное гражданство. Спортсмен женат на швейцарской биатлонистке Селине Гаспарин. На Олимпийских играх 2014 года в Сочи Черноусов завоевал бронзовую медаль в марафоне.
«Интересные факты однако! Мы ещё спросим у новоявленного швейцарского лыжника, почему его, одного из лидеров мирового конька, так и не поставили бежать сочинскую лыжную эстафету в 2014-м… И Вылегжанин тогда напрашивался на классику… Но, увы, процветало вредительство или дурь у людей, которые принимали решение о составе», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Бронзовый призёр ОИ-2014 Илья Черноусов сменил спортивное гражданство на швейцарское
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