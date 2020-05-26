Карлсен вышел в полуфинал онлайн-турнира по шахматам, Карякин и Дубов проведут третий матч

На онлайн-турнире по быстрым шахматах Lindores Abbey Rapid Challenge состоялись очередные четвертьфинальные матчи. В полуфинал пробился норвежец Магнус Карлсен, который обыграл американца Уэлси Со со счётом 2,5:0,5.
В полуфинале Карлсен сыграет с американцем Хикарой Накамурой, который победил представителя Армении Левона Ароняна.
В матче российских гроссмейстеров Сергея Карякина и Даниила Дубова будет сыгран третий матч. После двух игровых дней у них ничья — 1:1. Третий поединок будет сыгран и в китайском противостоянии Дин Лижэня и Юй Янъи.
По итогам круговой части турнира шахматисты провели 11 партий. Первое место в таблице занял Хикару Накамура, в активе которого 7,5 балла, вторым стал Сергей Карякин (7). Далее в таблице расположились Юй Янъи, Уэсли Со, Магнус Карлсен и Дин Лижэнь (у всех — по 6), седьмым стал Даниил Дубов, восьмым — Левон Аронян (у обоих — по 5,5). Лучшие восемь шахматистов вышли в плей-офф турнира. Девятое место занял Александр Грищук (5,5).
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