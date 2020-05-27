В России за сутки коронавирусом заразилось 8338 человек, отмечен 161 летальный исход

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 8338 человек, сообщает стопкоронавирус.рф. В настоящий момент общее число заболевших составляет 370 680 человек, из которых выздоровело 142 208. Зафиксирован ещё 161 летальный исход. За всё время скончалось 3968 человек.
Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:
Москва — 2140
Московская область — 793
Санкт-Петербург — 387
Свердловская область — 235
Нижегородская область — 231
Ростовская область — 203
Республика Дагестан — 161
Красноярский край — 142
Самарская область — 135
Тульская область — 104
Калужская область — 101
Брянская область — 98
Новосибирская область — 97
Архангельская область — 95
Республика Башкортостан — 91
Пензенская область — 88
Кабардино-Балкарская Республика — 87
Волгоградская область — 86
Смоленская область — 84
Республика Саха (Якутия) — 84
Ярославская область — 82
Орловская область — 81
Рязанская область — 81
Краснодарский край — 80
Белгородская область — 79
Тамбовская область — 77
Вологодская область — 75
Ханты-Мансийский АО — 75
Чувашская Республика — 73
Липецкая область — 72
Ставропольский край — 72
Курская область — 71
Ульяновская область — 70
Челябинская область — 70
Иркутская область — 70
Алтайский край — 69
Кировская область — 68
Саратовская область — 68
Хабаровский край — 67
Воронежская область — 62
Республика Бурятия — 59
Забайкальский край — 59
Республика Тыва — 58
Ленинградская область — 56
Владимирская область — 55
Республика Татарстан — 54
Оренбургская область — 54
Республика Северная Осетия — 53
Ямало-Ненецкий АО — 51
Мурманская область — 49
Ивановская область — 47
Тверская область — 46
Новгородская область — 46
Республика Коми — 44
Калининградская область — 44
Пермский край — 44
Приморский край — 44
Республика Марий Эл — 43
Республика Мордовия — 43
Тюменская область — 42
Омская область — 42
Республика Калмыкия — 41
Республика Ингушетия — 40
Карачаево-Черкесская Республика — 39
Республика Адыгея — 38
Астраханская область — 38
Томская область — 31
Республика Карелия — 22
Камчатский край — 22
Псковская область — 21
Республика Хакасия — 20
Чеченская Республика — 19
Костромская область — 16
Кемеровская область — 13
Амурская область — 13
Удмуртская Республика — 10
Курганская область — 3
Республика Крым — 3
Ненецкий АО — 2
Сахалинская область — 2
Еврейская АО — 2
Чукотский АО — 2
Севастополь — 2
Республика Алтай — 1
Магаданская область — 1.
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