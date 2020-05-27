Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Разыгрывающего «Виктора» Антона Отрезова признали MVP чемпионата России

Разыгрывающего «Виктора» Антона Отрезова признали MVP чемпионата России
Другие / Гандбол 0

Антон Отрезов, выступающий за «Виктор» (Ставрополь), был признан самым ценным игроком (MVP) по итогам минувшего сезона чемпионата России, сообщает пресс-служба Федерации гандбола России (ФГР).

Сезон был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. «Чеховские медведи» признаны чемпионами России, «Виктор» впервые в истории завоевал медали первенства, став вторым. Бронзовые медали достались клубу «Университет-Нева».

Обладателя титула MVP определяли с помощью опроса тренеров команд Суперлиги, журналистов и болельщиков. Отрезов провёл 21 матч в составе ставропольской команды.

Помимо 31-летнего Отрезова на приз претендовали ещё один игрок «Виктора» Виталий Мазуров и полусредний «Каустика» Роман Макришин.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020