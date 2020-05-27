Разыгрывающего «Виктора» Антона Отрезова признали MVP чемпионата России

Антон Отрезов, выступающий за «Виктор» (Ставрополь), был признан самым ценным игроком (MVP) по итогам минувшего сезона чемпионата России, сообщает пресс-служба Федерации гандбола России (ФГР).

Сезон был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. «Чеховские медведи» признаны чемпионами России, «Виктор» впервые в истории завоевал медали первенства, став вторым. Бронзовые медали достались клубу «Университет-Нева».

Обладателя титула MVP определяли с помощью опроса тренеров команд Суперлиги, журналистов и болельщиков. Отрезов провёл 21 матч в составе ставропольской команды.

Помимо 31-летнего Отрезова на приз претендовали ещё один игрок «Виктора» Виталий Мазуров и полусредний «Каустика» Роман Макришин.