Двукратная олимпийская чемпионка по плаванию Кинг вынуждена тренироваться в пруду

Двукратная олимпийская чемпионка по плаванию американка Лилли Кинг проводит тренировки в пруду, сообщает Indianapolis Star. По данным источника, спортсменка дважды в неделю занимается в пруду в Блумингтоне (штат Индиана).
Американской спортсменке приходится заниматься в пруду, потому что бассейн, в котором она всегда тренировалась, был закрыт из-за пандемии коронавируса.
При этом Кинг приходится заниматься в гидрокостюме из-за низкой температуры воды. Сама 23-летняя спортсменка призналась, что не плавала в пруду с восьмилетнего возраста.
Кинг завоевала две золотые медали на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. Тогда она выиграла 100-метровку брассом и комбинированную эстафету 4x100 м. Кроме того, она семь раз становилась чемпионкой мира.
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