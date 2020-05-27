Двукратная олимпийская чемпионка по плаванию Кинг вынуждена тренироваться в пруду

Двукратная олимпийская чемпионка по плаванию американка Лилли Кинг проводит тренировки в пруду, сообщает Indianapolis Star. По данным источника, спортсменка дважды в неделю занимается в пруду в Блумингтоне (штат Индиана).

Американской спортсменке приходится заниматься в пруду, потому что бассейн, в котором она всегда тренировалась, был закрыт из-за пандемии коронавируса.

При этом Кинг приходится заниматься в гидрокостюме из-за низкой температуры воды. Сама 23-летняя спортсменка призналась, что не плавала в пруду с восьмилетнего возраста.

Кинг завоевала две золотые медали на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. Тогда она выиграла 100-метровку брассом и комбинированную эстафету 4x100 м. Кроме того, она семь раз становилась чемпионкой мира.