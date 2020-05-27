Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Четыре самых престижных марафона Ski Classics объединят в новую серию

Четыре самых престижных марафона Ski Classics объединят в новую серию
Другие / Лыжный спорт 0

В лыжных гонках появится новая престижная серия. В своеобразный «Большой шлем» объединят четыре самых престижных марафона. Новая серия будет называться The Grand Classics Events, сообщает Vismaclassics.

В серию организаторы включат марафоны в Марчалонге (Италия), Джизерске (Чехия), Васалоппете (Швеция) и Биркебейнере (Норвегия).

Первая гонка новой серии стартует 31 января. Далее ещё одна гонка состоится в феврале и две — в марте.

Примечательно, что пока что ещё никому не удавалось выиграть все четыре гонки в одном сезоне. В 1981 году швед Свен Оке Люндбак выиграл три марафона. В 2005 и 2006 годах итальянка Кристина Палуселли повторила это достижение.

Минувший сезон в лыжных гонках был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса.

Восьмикратная чемпионка ОИ Марит Бьорген возобновит карьеру и выступит в лыжном марафоне
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020