Четыре самых престижных марафона Ski Classics объединят в новую серию

В лыжных гонках появится новая престижная серия. В своеобразный «Большой шлем» объединят четыре самых престижных марафона. Новая серия будет называться The Grand Classics Events, сообщает Vismaclassics.

В серию организаторы включат марафоны в Марчалонге (Италия), Джизерске (Чехия), Васалоппете (Швеция) и Биркебейнере (Норвегия).

Первая гонка новой серии стартует 31 января. Далее ещё одна гонка состоится в феврале и две — в марте.

Примечательно, что пока что ещё никому не удавалось выиграть все четыре гонки в одном сезоне. В 1981 году швед Свен Оке Люндбак выиграл три марафона. В 2005 и 2006 годах итальянка Кристина Палуселли повторила это достижение.

Минувший сезон в лыжных гонках был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса.