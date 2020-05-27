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Работа спортивных объектов в Москве возобновится 1 июня

Работа спортивных объектов в Москве возобновится 1 июня
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о сроках возобновления работы спортивных сооружений в столице. По его словам, приступить к занятиям на них можно будет уже 1 июня. Напомним, по всей России продолжает действовать режим самоизоляции.

Кроме того, в городе будет смягчена часть ограничений — все городские парки, за исключением Зарядья, будут открыты для свободного посещения. Будут разрешены прогулки и занятия спортом, но с обязательным ношением масок.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). В мире зафиксировано более 5,6 миллиона случаев заражения. Зарегистрировано более 352 тысяч смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 2,3 миллиона человек.

В России зафиксировано более 370 тысяч случаев заражения. 142 тысячи человек вылечились.

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