Дубов снова всухую обыграл Карякина и вышел в полуфинал онлайн-турнира по рапиду

В четвертьфинале онлайн-турнира по быстрым шахматах Lindores Abbey Rapid Challenge состоялся третий, решающий матч между Сергеем Карякиным и Даниилом Дубовым.

Как и в первом матче соперников, победу со счётом 3:0 одержал Дубов, вышедший в полуфинал соревнований. Соперником Даниила в борьбе за выход в финал станет представитель Китая Дин Лижэнь.



Ранее в полуфинал соревнований пробился норвежец Магнус Карлсен, который обыграл американца Уэлси Со. В матче 1/2 финала он сыграет с американцем Хикарой Накамурой, который победил представителя Армении Левона Ароняна.



Lindores Abbey Rapid Challenge с призовым фондом $150 тыс. — второй турнир в шахматном туре, организованном Карлсеном. Победителем первого турнира стал сам Магнус. Общий призовой фонд тура, организованного чемпионом мира в условиях пандемии, составляет $1 млн. Тур состоит из четырёх турниров и Гранд-финала.