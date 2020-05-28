В России повторён рекорд суточной смертности от коронавируса

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 8371 человека, сообщает стопкоронавирус.рф. В настоящий момент общее число заболевших составляет 379 051 человека, из которых выздоровело 150 993. Зафиксировано ещё 174 летальных исхода — это повторение максимального показателя за всё время наблюдений. За всё время скончалось 4142 человека.
Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:
Москва — 2054
Московская область — 774
Санкт-Петербург — 383
Свердловская область — 268
Нижегородская область — 228
Ростовская область — 154
Красноярский край — 147
Архангельская область — 127
Республика Дагестан — 124
Волгоградская область — 111
Воронежская область — 110
Тульская область — 110
Брянская область — 109
Ханты-Мансийский АО — 104
Самарская область — 97
Саратовская область — 97
Новосибирская область — 96
Республика Саха (Якутия) — 94
Калужская область — 93
Омская область — 87
Пензенская область — 86
Ярославская область — 84
Кабардино-Балкарская Республика — 83
Челябинская область — 82
Чувашская Республика — 81
Смоленская область — 80
Ставропольский край — 80
Белгородская область — 79
Республика Башкортостан — 79
Алтайский край — 79
Рязанская область — 77
Краснодарский край — 76
Ульяновская область — 75
Тамбовская область — 73
Липецкая область — 70
Курская область — 68
Хабаровский край — 63
Иркутская область — 62
Владимирская область — 61
Республика Татарстан — 60
Ивановская область — 59
Орловская область — 59
Вологодская область — 59
Республика Тыва — 58
Кировская область — 57
Приморский край — 57
Оренбургская область — 54
Забайкальский край — 53
Тверская область — 52
Республика Северная Осетия — 52
Ленинградская область — 51
Республика Бурятия — 51
Республика Коми — 50
Республика Ингушетия — 49
Республика Мордовия — 49
Ямало-Ненецкий АО — 47
Мурманская область — 46
Новгородская область — 45
Пермский край — 44
Псковская область — 42
Карачаево-Черкесская Республика — 42
Республика Марий Эл — 41
Костромская область — 39
Калининградская область — 38
Тюменская область — 30
Республика Калмыкия — 29
Томская область — 27
Камчатский край — 25
Республика Адыгея — 24
Удмуртская Республика — 24
Чеченская Республика — 22
Республика Хакасия — 22
Амурская область — 19
Республика Карелия — 18
Астраханская область — 18
Кемеровская область — 18
Курганская область — 7
Еврейская АО — 7
Республика Крым — 6
Республика Алтай — 4
Сахалинская область — 4
Чукотский АО — 3
Ненецкий АО — 2
Магаданская область — 2
Севастополь — 1.
- 28 мая 2020
-
10:37
- 27 мая 2020
-
22:56
-
20:29
-
20:10
-
16:42
-
14:48
-
14:43
-
12:01
-
11:39
-
11:21
-
10:38
-
09:38
- 26 мая 2020
-
22:11
-
21:58
-
20:33
-
20:13
-
19:45
-
19:08
-
18:33
-
17:45
-
17:18
-
15:59
-
15:46
-
13:10
-
10:39
-
10:23
-
10:21
-
09:52
- 25 мая 2020
-
22:36
-
22:04
-
21:33
-
20:13
-
19:51
-
19:35
-
18:52