В России повторён рекорд суточной смертности от коронавируса

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 8371 человека, сообщает стопкоронавирус.рф. В настоящий момент общее число заболевших составляет 379 051 человека, из которых выздоровело 150 993. Зафиксировано ещё 174 летальных исхода — это повторение максимального показателя за всё время наблюдений. За всё время скончалось 4142 человека.

Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:

Москва — 2054

Московская область — 774

Санкт-Петербург — 383

Свердловская область — 268

Нижегородская область — 228

Ростовская область — 154

Красноярский край — 147

Архангельская область — 127

Республика Дагестан — 124

Волгоградская область — 111

Воронежская область — 110

Тульская область — 110

Брянская область — 109

Ханты-Мансийский АО — 104

Самарская область — 97

Саратовская область — 97

Новосибирская область — 96

Республика Саха (Якутия) — 94

Калужская область — 93

Омская область — 87

Пензенская область — 86

Ярославская область — 84

Кабардино-Балкарская Республика — 83

Челябинская область — 82

Чувашская Республика — 81

Смоленская область — 80

Ставропольский край — 80

Белгородская область — 79

Республика Башкортостан — 79

Алтайский край — 79

Рязанская область — 77

Краснодарский край — 76

Ульяновская область — 75

Тамбовская область — 73

Липецкая область — 70

Курская область — 68

Хабаровский край — 63

Иркутская область — 62

Владимирская область — 61

Республика Татарстан — 60

Ивановская область — 59

Орловская область — 59

Вологодская область — 59

Республика Тыва — 58

Кировская область — 57

Приморский край — 57

Оренбургская область — 54

Забайкальский край — 53

Тверская область — 52

Республика Северная Осетия — 52

Ленинградская область — 51

Республика Бурятия — 51

Республика Коми — 50

Республика Ингушетия — 49

Республика Мордовия — 49

Ямало-Ненецкий АО — 47

Мурманская область — 46

Новгородская область — 45

Пермский край — 44

Псковская область — 42

Карачаево-Черкесская Республика — 42

Республика Марий Эл — 41

Костромская область — 39

Калининградская область — 38

Тюменская область — 30

Республика Калмыкия — 29

Томская область — 27

Камчатский край — 25

Республика Адыгея — 24

Удмуртская Республика — 24

Чеченская Республика — 22

Республика Хакасия — 22

Амурская область — 19

Республика Карелия — 18

Астраханская область — 18

Кемеровская область — 18

Курганская область — 7

Еврейская АО — 7

Республика Крым — 6

Республика Алтай — 4

Сахалинская область — 4

Чукотский АО — 3

Ненецкий АО — 2

Магаданская область — 2

Севастополь — 1.