Гимнастка Солдатова показала свои любимые видео. Она в коротких шортах и в строгом костюме

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике 21-летняя россиянка Александра Солдатова выложила в своём «инстаграме» два видеоролика со своим участием, которые, по её словам, нравятся ей больше всех остальных. В первом ролике спортсменка в коротких шортах упражняется с теннисной ракеткой, во втором — дефилирует по улице в строгом деловом костюме.

«Это мои два любимых видео. Какое лучше? 1 или 2?» — так подписала Солдатова видеоролики.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

Напомним, 21-летняя Солдатова — чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019).