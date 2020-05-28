Гимнастка Солдатова показала свои любимые видео. Она в коротких шортах и в строгом костюме
Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике 21-летняя россиянка Александра Солдатова выложила в своём «инстаграме» два видеоролика со своим участием, которые, по её словам, нравятся ей больше всех остальных. В первом ролике спортсменка в коротких шортах упражняется с теннисной ракеткой, во втором — дефилирует по улице в строгом деловом костюме.
«Это мои два любимых видео. Какое лучше? 1 или 2?» — так подписала Солдатова видеоролики.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».
Напомним, 21-летняя Солдатова — чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019).
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