Ганус: дело Лысенко взорвало всех. Вернуться в спорт он сможет лет через восемь

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус считает, что российский прыгун в высоту Данил Лысенко, чемпион мира в помещении 2018 года и серебряный призёр чемпионата мира 2017 года, сможет вернуться в спорт только в конце 2020-х годов. Лысенко обвиняют в нарушении антидопинговых правил и фальсификации документов, которыми он пытался оправдаться за недоступность для допинг-контроля.



«Дело Лысенко взорвало всех. У нас обычно считают, что подделка справки — ерунда, административное нарушение. А во Франции, к примеру, за это полагается уголовная ответственность. Не я взорвал общественность этим делом. Вместо того чтобы расследовать дело, идёт попытка сокрытия. Специалисты называют Лысенко выдающимся спортсменом, но всё произошедшее привело к тому, что он сможет продолжить занятия спортом только лет через восемь», — сказал Ганус в прямом эфире YouTube-канала «Нелёгкая атлетика».

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