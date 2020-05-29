Директор РУСАДА: прочитаю книгу Родченкова. Нам нужна сильная объективная позиция

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус сообщил о желании приобрести автобиографическую книгу Григория Родченкова, которая выйдет в августе.

Родченков возглавлял Московскую антидопинговую лабораторию с 2006 по 2015 год. Получил всемирную известность в 2016-м, сообщив о существовании в России государственной допинг-программы. С января 2016 года проживает в США, является информатором Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и одним из основных фигурантов доклада Макларена. Участвует в федеральной программе США по защите свидетелей.

«Я куплю книгу Родченкова и прочитаю её. Я внимательно изучаю все работы, которые есть, все позиции, которые есть. Естественно, я перечитывал доклады ВАДА, прочту и книгу Родченкова. Нам нужна сильная объективная позиция.

Вопрос борьбы с допингом – это борьба ценностей. Это не борьба на уровне санкций», — рассказал Ганус в интервью YouTube-каналу «Нелёгкая атлетика».