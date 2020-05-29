«Я не волшебник, я только учусь». Гимнастка Селезнёва опубликовала шуточный ролик

Российская гимнастка Екатерина Селезнёва опубликовала новое видео в своём «инстаграме». Спортсменка записала видео, на котором она исчезает после того, как опускает обруч.

«Я не волшебник, я только учусь. Какую суперспособность вы бы хотели иметь? Я — однозначно телепортироваться», — подписала запись спортсменка.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

25-летняя Селезнёва завоевала на прошлогоднем чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку (Азербайджан) две золотые (в упражнениях с обручем и в командных упражнениях) и одну бронзовую (в упражнениях с лентой) медали. Помимо этого, в прошлом году спортсменка завоевала четыре золотые медали на летней Универсиаде в Неаполе.

Екатерина Селезнёва является заслуженным мастером спорта, многократной чемпионкой России, двукратной обладательницей Кубка мира.