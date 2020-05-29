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Ляйсан Утяшева показала фото в образе Малефисенты

Ляйсан Утяшева показала фото в образе Малефисенты
Другие / Прочие виды спорта 0

Заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, многократная победительница российских и международных соревнований Ляйсан Утяшева, которая после завершения карьеры стала телеведущей и комментатором, опубликовала новую фотографию в «Инстаграме». На снимке спортсменка изображена в образе Малефисенты — это вымышленный персонаж, главная антагонистка диснеевского мультфильма 1959 года «Спящая красавица», а также протагонистка одноимённого художественного фильма 2014 года.

«Привороты, отвороты, а также избавлю вас от ожирения и вальгусной шишки. Оставляйте свои заявки в комментариях. Ваша Лясифисента Волевна», — подписала Утяшева фото.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» гимнастки.

34-летняя Утяшева — двукратная чемпионка Европы в командном зачёте (2002, 2004) и обладательница Кубка мира в сезоне-2001/2002. 14 мая 2013 года Ляйсан родила сына Роберта, а 6 мая 2015-го — дочь Софию.

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