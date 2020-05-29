Глава ОКР Поздняков вошёл в обновлённый состав комиссии по олимпийской программе МОК

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сохранил членство в комиссии по олимпийской программе Международного олимпийского комитета (МОК), сообщает пресс-служба ОКР.
Состав всех комиссий утвердил президент МОК Томас Бах. Комиссия по олимпийской программе – одна из самых представительных в МОК. В состав комиссии входят 23 человека.
Основная функция комиссии по олимпийской программе — анализ спортивной программы Олимпийских игр и формирование предложений для рассмотрения исполкомом МОК.
Олимпийские игры в Токио (Япония), которые должны были состояться в 2020 году, были перенесены на 2021 год из-за пандемии коронавируса. При этом в МОК уже подтвердили, что повторного переноса Игр не будет. Если ситуация не стабилизируется, их отменят вовсе.
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