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«Отчаянная домохозяйка в розовом». Ляйсан Утяшева показала новое видео

«Отчаянная домохозяйка в розовом». Ляйсан Утяшева показала новое видео
Другие / Прочие виды спорта 0

Заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, многократная победительница российских и международных соревнований Ляйсан Утяшева, которая после завершения карьеры стала телеведущей и комментатором, показала новое видео в «Инстаграме». На видео спортсменка, одетая в розовое, предстала в образе «отчаянной домохозяйки». Она показала, как можно одновременно делать зарядку и готовить еду.

«Цвет настроения — розовый! Отчаянная домохозяйка в розовом пытается убить сразу двух зайцев: зарядку сделать и вкусненько и полезно похулиганить», — подписала она видео.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «инстаграме» Утяшевой.

34-летняя Утяшева — двукратная чемпионка Европы в командном зачёте (2002, 2004) и обладательница Кубка мира в сезоне-2001/2002. 14 мая 2013 года Ляйсан родила сына Роберта, а 6 мая 2015-го — дочь Софию.

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