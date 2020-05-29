В Химках утреннюю зарядку на балконах проводят всем двором

Каждый день в 10:00 по московскому времени в одном из жилищных комплексов в подмосковных Химках начинается утренняя зарядка, участниками которой становятся самые активные жители микрорайона. Занимаются жильцы всем двором — прямо на своих балконах. Идея такой зарядки была придумана и реализована в рамках челленджа от Zasport – #ZASPORTДОМА.

Упражнения простые и доступные каждому – от детей до бабушек. Выполнять их можно даже с домашними любимцами. Балкон используется и как площадка, и как импровизированный станок. Музыку физкультурники выбирают в общем чате дома, а присоединиться к тренировкам могут все соседи. Отличная идея для позитивного утра в самоизоляции!

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».