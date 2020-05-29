В Химках утреннюю зарядку на балконах проводят всем двором
Каждый день в 10:00 по московскому времени в одном из жилищных комплексов в подмосковных Химках начинается утренняя зарядка, участниками которой становятся самые активные жители микрорайона. Занимаются жильцы всем двором — прямо на своих балконах. Идея такой зарядки была придумана и реализована в рамках челленджа от Zasport – #ZASPORTДОМА.
Упражнения простые и доступные каждому – от детей до бабушек. Выполнять их можно даже с домашними любимцами. Балкон используется и как площадка, и как импровизированный станок. Музыку физкультурники выбирают в общем чате дома, а присоединиться к тренировкам могут все соседи. Отличная идея для позитивного утра в самоизоляции!
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
- 29 мая 2020
-
18:52
-
17:46
-
16:43
-
16:24
-
15:45
-
14:44
-
14:30
-
13:37
-
10:58
-
10:38
-
09:44
- 28 мая 2020
-
23:02
-
20:37
-
20:31
-
16:08
-
14:01
-
11:38
-
10:37
- 27 мая 2020
-
22:56
-
20:29
-
20:10
-
16:42
-
14:48
-
14:43
-
12:01
-
11:39
-
11:21
-
10:38
-
09:38
- 26 мая 2020
-
22:11
-
21:58
-
20:33
-
20:13
-
19:45
-
19:08
Партнерский контент