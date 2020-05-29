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Путин объявил 24 июня выходным. В этот день пройдёт Парад Победы и будет салют

Путин объявил 24 июня выходным. В этот день пройдёт Парад Победы и будет салют
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Президент России Владимир Путин подписал Указ «О проведении военных парадов и артиллерийского салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 г.». Парад и салют состоятся 24 июня 2020 года, сообщает сайт Кремля.

Военный парад с привлечением вооружения и военной техники, использованием в установленном порядке официального символа Победы советского народа в Великой Отечественной войне – Знамени Победы — начнётся на Красной площади в Москве в 10 часов. Парады пройдут и в других городах России.

В 22 часа по местному времени в Москве и других городах будет произведён артиллерийский салют.

Согласно указу Путина, 24 июня 2020 года объявлено нерабочим днём с сохранением за работниками заработной платы.

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