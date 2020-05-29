Даниил Дубов стал первым финалистом онлайн-турнира по быстрым шахматам

Российский гроссмейстер Даниил Дубов вышел в финал онлайн-турнира по быстрым шахматам Lindores Abbey Rapid Challenge. Во втором полуфинальном матче Дубов досрочно нанёс поражение китайскому шахматисту Дин Лиженю со счётом 2,5:0,5. Россиянин одержал две победы, а третью партию свёл вничью. Первый полуфинал тоже остался за Дубовым – 2,5:1,5.

В другой полуфинальной паре после второго матча счёт сравнялся. Американец Хикару Накамура обыграл норвежца Магнуса Карлсена – 2,5:1,5. Днём ранее чемпион мира победил со счётом 3:0. Второй финалист определится в третьем решающем матче, который пройдёт 30 мая.



Первые два матча финального противостояния будут сыграны 1 и 2 июня. В случае ничьей решающий матч состоится 3 июня. Призовой фонд турнира составляет $ 150 тыс.