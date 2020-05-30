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Чемпион мира по конькобежному спорту Фербай сломал ключицу

Чемпион мира по конькобежному спорту Фербай сломал ключицу
Другие / Конькобежный спорт 0

Голландский конькобежец чемпион мира Кай Фербай во время очередной тренировки сломал ключицу, сообщает пресс-служба команды Jumbo Visma. Фербай проводил велотренировку, во время которой упал.

В результате падения получил травмы и призёр чемпионатов мира в спринте Хайн Оттерспеер. У него диагностировали ушибы. Что касается Фербайя, то ему теперь предстоит операция.

25-летний Фербай стал чемпионом мира в спринтерском многоборье в 2017 году в Калгари. Затем он завоевал золото на чемпионате мира в Инцелле в 2019 году в командном спринте, а также на дистанции 1000 метров. В 2020 году Кай Фербай добавил в свою коллекцию ещё одну медаль высшей пробы на чемпионате мира в Солт-Лейк-Сити, выиграв командный спринт.

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