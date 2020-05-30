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ВАДА ответило Позднякову, назвавшему организацию «следователем, прокурором и палачом»

ВАДА ответило Позднякову, назвавшему организацию «следователем, прокурором и палачом»
Другие / Прочие виды спорта 0

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) опубликовало официальное заявление, в котором отреагировало на слова президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова. Он обвинил организацию в предвзятости по отношению к российским спортсменам. Поздняков заявил, что ВАДА стремится «взять на себя право одновременно быть и следователем, и прокурором, и палачом».

«ВАДА полностью уверенно в надёжности и независимости своих процессов. В каждом расследовании ВАДА действует тщательно и независимо. Следователи исходят из собранных доказательств.

В делах РУСАДА независимый комитет по соответствию представляет собственные рекомендации исполкому ВАДА, в состав которого входят представители спортивного движения и правительства. В случае РУСАДА было принято единогласное решение. И в конечном итоге решения принимает Спортивный арбитражный суд (CAS), а не ВАДА, что добавляет ещё один уровень независимости в процесс», — приводит слова пресс-службы ВАДА Inside the Games.

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