Звезда НФЛ Каперник поддержал протесты из-за убийства афроамериканца в Миннесоте

Бывший квотербек «Сан-Франциско Форти Найнерс» Колин Каперник поддержал массовые протесты в штате Миннесота. Акции начались после того, как полицейский во время задержания убил афроамериканца Джорда Флойда.

«Когда цивилизованность ведёт к смерти, восстание — единственная логическая реакция. Слёзы о мире прольются, но, когда это произойдёт, их не услышат, потому что ваше насилие породило это сопротивление. У нас есть право бороться. Покойся с миром, Джон Флойд», — написал Каперник в «Твиттере».

В 2016 году Колин Каперник неоднократно выступал против жестокости полицейских. Перед матчами он отказывался вставать во время исполнения гимна США. После него аналогичные акции стали проводить и игроки НБА.