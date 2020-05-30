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Звезда НФЛ Каперник поддержал протесты из-за убийства афроамериканца в Миннесоте

Звезда НФЛ Каперник поддержал протесты из-за убийства афроамериканца в Миннесоте
Другие / Прочие виды спорта 0

Бывший квотербек «Сан-Франциско Форти Найнерс» Колин Каперник поддержал массовые протесты в штате Миннесота. Акции начались после того, как полицейский во время задержания убил афроамериканца Джорда Флойда.

«Когда цивилизованность ведёт к смерти, восстание — единственная логическая реакция. Слёзы о мире прольются, но, когда это произойдёт, их не услышат, потому что ваше насилие породило это сопротивление. У нас есть право бороться. Покойся с миром, Джон Флойд», — написал Каперник в «Твиттере».

В 2016 году Колин Каперник неоднократно выступал против жестокости полицейских. Перед матчами он отказывался вставать во время исполнения гимна США. После него аналогичные акции стали проводить и игроки НБА.

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