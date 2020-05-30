Елена Исинбаева — о возможной работе тренером: хочется сначала своих детей вырастить

Российская легкоатлетка двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева ответила на вопрос о возможном начале тренерской карьеры. Прославленная легкоатлетка заявила, что пока не планирует работать тренером.
«Что касается профессии тренера по прыжкам с шестом, думала об этом, но точно не в ближайшее время. Может быть, лет через 20. Сейчас к этому не готова. Профессиональные спортсмены редко становятся успешными тренерами, это совершенно другая деятельность.
Надо накопить желание реализоваться как тренер, потому что должен будешь 24 часа в сутки 7 дней в неделю посвящать время своим ученикам. На данный момент я не готова. У меня маленькие дети, хочется их сначала вырастить», — приводит слова Исинбаевой РИА «Новости» со ссылкой на прямой эфир в «Инстаграме».
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