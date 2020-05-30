В России за сутки коронавирусом заразилось 8952 человека, отмечен 181 летальный исход

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 8952 человека, сообщает «стопкоронавирус.рф». В настоящий момент общее число заболевших составляет 396 575 человек, из которых выздоровело 167 469. Зафиксирован ещё 181 летальный исход. За всё время скончалось 4555 человек.

Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:

Москва — 2 367

Московская область — 735

Санкт-Петербург — 365

Нижегородская область — 289

Свердловская область — 261

Ханты-Мансийский АО — 167

Иркутская область — 162

Архангельская область — 158

Волгоградская область — 154

Ростовская область — 152

Челябинская область — 150

Красноярский край — 136

Республика Дагестан — 126

Республика Саха (Якутия) — 114

Новосибирская область — 109

Тульская область — 107

Брянская область — 105

Ульяновская область — 98

Саратовская область — 96

Смоленская область — 95

Калужская область — 90

Пензенская область — 90

Воронежская область — 89

Чувашская Республика — 89

Ивановская область — 87

Ставропольский край — 84

Белгородская область — 83

Краснодарский край — 82

Республика Башкортостан — 80

Ярославская область — 79

Орловская область — 78

Кировская область — 78

Кабардино-Балкарская Республика — 77

Рязанская область — 74

Липецкая область — 72

Курская область — 71

Тамбовская область — 71

Алтайский край — 71

Пермский край — 70

Владимирская область — 63

Новгородская область — 63

Республика Татарстан — 63

Хабаровский край — 59

Ленинградская область — 55

Республика Тыва — 55

Карачаево-Черкесская Республика — 54

Калининградская область — 51

Омская область — 50

Приморский край — 50

Республика Северная Осетия — 49

Камчатский край — 46

Мурманская область — 45

Оренбургская область — 45

Республика Ингушетия — 44

Республика Марий Эл — 44

Тверская область — 43

Псковская область — 42

Самарская область — 42

Республика Мордовия — 40

Астраханская область — 39

Забайкальский край — 33

Республика Коми — 31

Ямало-Ненецкий АО — 30

Республика Хакасия — 30

Костромская область — 28

Тюменская область — 28

Республика Бурятия — 27

Республика Карелия — 25

Амурская область — 25

Удмуртская Республика — 24

Вологодская область — 22

Томская область — 22

Республика Калмыкия — 20

Республика Адыгея — 19

Чеченская Республика — 17

Курганская область — 16

Кемеровская область — 13

Еврейская АО — 11

Республика Крым — 8

Сахалинская область — 7

Республика Алтай — 6

Чукотский АО — 5

Ненецкий АО — 2